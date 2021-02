Neli märki, et tegu on petukirjaga

Petuskeemide osas tasub tähelepanelik olla ka teiste kullerfirmade klientidel. Kliendid on Omnivale teada andnud, et tõenäoliselt analoogne petuskeem on (ingliskeelses versioonis) liikumas ka teiste kullerfirmade puhul, kus samuti teatatakse paki kohalejõudmisest ja palutakse makse tasumiseks/kinnitamiseks vajutada lisatud lingile.

Kui krediitkaardi andmed on sattunud valedesse kätesse, tehakse tavapäraselt oste erinevates keskkondades, et hajutada riske. Sageli eelneb väga väike (näiteks ühe euro suurune) kontrollost veendumaks, et kaart töötab. Seejärel tehakse rida suuremaid oste, kuni kehtestatud limiidid on täis.