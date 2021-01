Miks pidanuks Teder riskima? Küsimus on kuni 14 miljonis euros

Niinemäe sõnutsi küsiksid pangad säärase laenu eest viis kuni seitse korda rohkem intressi. See tähendab, et 2% asemel tuleks tasuda 10–14% intressi.

"See 2% väljendab ebavõrdsust, inetult öeldes on turusolkimine," ütles Niinemäe. Ta selgitas, et kuue aasta jooksul peab Porto Franco tasuma ligi 5 miljonit eurot intressi, turutingimustel tuleks maksta umbes 19 miljonit eurot. "See kuni 14 miljoni euro suurune vahe annab ühele arendajale suure eelise," märkis Niinemäe.