Prisma Porto Francosse plaanitavast kauplusest: olukord võib kiiresti muutuda

"Kuna Porto Franco arendusega seotud sündmused on veel väga värsked, siis on praegu keeruline vastata ja ette ennustada," rääkis Prisma Peremarketi turundus- ja kommunikatsioonidirektor Liina Pärlin.

"Kui peaks selguma, et Porto Franco arendus viibib või jääb ära, siis me kindlasti jätkame uute kaupluste avamisega ning esimeste seas avame Tiskre ja Linnamäe kauplused," kinnitas Pärlin. Ta lisas, et oluliseks prioriteediks on laieneda Tallinnast kaugemale ja avada Prisma kaupluseid ka väiksemates linnades.