Kuutsemäe taastas tavapärase hinnakirja: hinnatõusu alternatiiv oleks olnud sulgemine

Kuutsemäed, Väike-Munamäed ja Vimka suusakeskusi haldava Äärmusliku Spordi AS juhatuse liige Priit Tammemägi rääkis, et sel nädalal naasid nad täies mahus tavahinnakirja juurde. "Kuigi endiselt arvestame vajadusega piletimüük ajutiselt peatada või hindu tõsta," lisas ta.

Hindade tõusu on kritiseerinud nii meedias kui sotsiaalmeedias mitmed kliendid, kes peavad hinnatõusu ebaõiglaseks. Kasuliku poole pöördus lugeja, kellele tekitavad muret Kuutsemäe ja Väike-Munamäe hinnad. "Mure selles, et kuidas Kuutsemäe ja Väike-Munamäe pandeemiat enda kasuks jõhkralt ära kasutavad. Asi mäepiletites mida nad on hetkel tõstnud ligi 50 protsenti," rääkis lugeja.