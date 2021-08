Maksuameti juht pidas vastu pool aastat. Kes on lahkumisest teatanud Madis Jääger?

Lugu ilmus esmakordselt Ärilehes 13. jaanuaril 2021.

Kasiinoäri maksuameti vastu vahetanud Madis Jäägrit on alati saatnud mingi kirjeldamatu soov olla parim. Pangu ta siis end proovile võistlustantsus, matemaatika riigieksamil või 31-aastasena 3000 inimesega börsifirmat juhtima hakates.

Kui detsembris selgus, et selle aasta 4. jaanuarist saab maksu- ja tolliameti peadirektoriks kasiinoketi juht, tundus see esmapilgul lausa irooniline, aga järele mõeldes – kas maksuametil ja kasiinol ongi nii suurt vahet? Mõlema asutuse pead algul tegema ühiskonnas aktsepteeritavaks ja järgmise sammuna lausa meeldivaks.

Jääger asus maksuameti juhi ametisse viieks aastaks, nagu avaliku sektori tippjuhi „tööleping” ette näeb. Keriva majanduskriisi keskel maksuametis ohjad võtta on kahtlemata julge samm. Eesmärk on ju ikka ja jälle ettevõtjaid veenda (ja seejärel juba jõulisemalt veenda), et makse maksta on mistahes ajal kasulik ja vajalik. „Ma tulen teeninduse valdkonnast, st mõistan hästi, et kliendid on need, kes su palga maksavad. Ja ülekantuna – seepärast peab ka maksu- ja tolliameti teenindus toimima hästi, ka siin peame olema näoga ettevõtja poole,” selgitas Jääger üht oma kaasavõetud põhimõtteist.

Pühapäeval 41. sünnipäeva tähistava Jäägri sõnul on ta nüüdseks õppinud, et maratoni ei saa joosta 100 meetri jooksu tempos. Ta lisab mõtlikult, et ta on seda mitu korda proovinud. „Aga nüüd, kui keegi ka mööda jookseb ja on parem, no las ta siis olla.” Sellised sõnad võivad Jäägri lapsepõlvesõpru ja ehk ka varasemaid töökaaslasi ehmatada. Sest läbiv joon Jäägrit kirjeldavate inimeste jutus on just võistluslikkus ja saavutusvajadus, millest on raske mööda vaadata.