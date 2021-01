Soomes valmistatakse ette karme reegleid Eesti ehitajatele: ilma negatiivse koroonatestita objektile ei pääse

„Teeme võimaliku otsuse soovituse kohta pärast seda, kui olukord võimudega on selge ja eeldused soovituse andmisele on olemas. Sellisel juhul anname viivitamatult juhised ka meie liikmesettevõtete vajalike meetmete kohta objektidel, et ettevõtted jõuaksid valmistuda ja teha praktilised asjakorraldused enne meetmete kehtima hakkamist,” ütles Randell.