FOTOD | Miljoneid maksvad hotellid ja häärberid: koroonakriisi keskel on müügis huvitavaid kinnisvaraobjekte Eestist Ukrainani

Koroonaviiruse pandeemia mõjutas hotelli- ja turismiäri terves maailmas. Suletud piirid ja karantiinimeetmed on sundinud mõnesid ettevõtjaid maha müüma oma tegutsevaid ärisid, hotelle ja unikaalseid korteritega häärbereid.

„2020. aastal seisid paljud hotellid silmitsi suure probleemi, turistidevoo puudumisega. Hotellikettidel võis olla rahapuhvreid ja nad suutsid osa kriisist üle elada, kuid väikeste hotellide jaoks on pandeemia katastroof,“ märkis RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse esimees Artem Umanets.

Ukrainas tegutseva ja sealset suurimat kinnisvaramüügiportaali DOM.RIA.com haldavad ettevõtte juhi sõnul on Eestis ja Lätis on olukord kurvem kui Ukrainas, kus elab ikkagi üle 40 miljoni inimese.

„Nüüd näeme, et mitmed hotellid on müügis,“ lausus ta.

Eestis müüdavad hotellid ja häärberid

1. Unikaalset Kõue mõisa mainiti esimest korda 1241. aastal. See asub 50 km kaugusel Tallinnast, Kose lähedal. 1832. aastal ostis mõisa tuntud meresõitja Otto von Kotzebue, kelle reisikirjade sisu on leidnud kajastust häärberi interjööris. Hetkel tegutseb mõisas hotell restorani ja konverentsisaaliga.



Mõisa krundi pindala: 14,6 ha

Hind: 3,8 miljonit eurot

2. Vihterpalu mõisa hoone, mis pärineb 1820. aastast, asub Tallinnast 60 kilomeetri kaugusel Vihterpalus ja kuulus tuntud baltisaksa perekonnale von Knorringule. Kogupindala: 2600 ruutmeetrit. Peahoone on klassitsistlikus stiilis silmapaistva fassaadiga.

Mõisa krundi pind: 30 ha

Hind: 3,5 miljonit eurot

3. Taanilinna hotell asub Tallinna vanalinnas, Raekoja platsi ja põhiliste vaatamisväärsuste ning ärikeskuse lähedal. Hotelli pindala on 1200 ruutmeetrit ja selles on 20 numbrituba. Selles on restoran, baar ja suur täisvarustusega köök.

Krundi pindala: 540 ruutmeetrit

Hind: 2,9 miljonit eurot

4. Hotell Pikk 49 asub vanalinna südames 1700. aastal ehitatud hoones. Kapitaalremont tehti 2008. aastal. Hoones on kokku kaheksa korterit, lisaks kontor ja saunakompleks nullkorrusel. Korterite pindala on 45–80 ruutmeetrit, need on mõeldud 1–4 külalisele.