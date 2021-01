Valitsus moodustab Porto Franco uurimiskomisjoni

Valitsus otsustas suvel toetada Porto Franco arendust ja anda Porto Francole läbi Kredexi meetme 39,4 miljoni eurose käibekapitali laenuga. Praeguseks on Kredex sellest välja maksnud pool. Laen anti tähtajaga kuni kuus aastat, intressiks 12 kuu Euribor pluss kaks protsenti aastas.

Nüüdseks on KredEx ka asunud otsima viise, kuidas leping Porto Francoga katkestada, kuidas 20 miljonit mitte välja maksta ja kuidas väljamakstud raha tagasi saada. Sihtasutus loodab lahendini jõuda lähiajal.

Riigiprokuratuur esitas teisipäeval Porto Francoga seotud kriminaalasjas kahtlustuse viiele inimesele ja Keskerakonnale. Nende viie inimese seas on Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja ärimees Hillar Teder. Viimased kaks võeti täna ka kaheks kuuks vahi alla.

Tulenevalt tekkinud olukorrast alustas KredEx juba teisipäeval lepingu õigusliku analüüsiga, selgitamaks välja lepingupartnerite õigusi ja kohustusi. Eelnev on vajalik astumaks informeeritult konkreetseid samme. KredEx kujundab seisukohad analüüsi valmimise järgselt. Vastavalt otsustatakse ka konkreetsed järgmised sammud maksete peatamise ja lepingu ülesütlemise osas.

Otsuse laenu anda tegi valitsus ja on tervitatav, et selle sama otsuse uurimiseks kutsunud kokku uurimiskomisjoni.

KredEx hindas Porto Franco äriprojekti finantsilist poolt ja finantsilist jätkusuutlikkust. Eraldi sellest juhtisime tähelepanu, et laenu andmine kui riiklikult olulise projektina on Porto Franco puhul küsitav, KredExi finantskomitee seda ei toetanud, samuti ei toetanud laenu andmist sellistel tingimustel tollane KredExi juhatus (vt eilne AK uudis, Lehar Kütt kommenteeris). KredEx on sellele varasemalt ka osutanud, samuti hoiatasime valitsust otsuse võimaliku mainekahju eest. Lõpliku otsuse Porto Francole laenu anda tegi valitsus.