Rademar OÜ kategooriajuht Kert Olle kinnitas Kasulikule, et üheaegselt väga heade allahindlustega suusakaubale saabus ka talv. "Selle tulemusena on suuskade müük olnud üle ootuse hea ja valik täna kauplustes pigem tagasihoidlik," rääkis ta.

"Kaupluste valik on kindlasti kauba osas erinev, kus suuremates kauplustes on parem valik ja kindlasti on nende kaupluste külastus ja müük parem kui väiksemates kauplustes," rääkis Olle.

Lumi meelitas suusatama

Hawaii Expressi tegevjuht Alo Maidla sõnul on inimestel lume tulekuga tekkinud suur huvi murdmaa- ning mäesuusavarustuse soetamiseks. "Üldjuhul ostetakse lastele kogu suusavarustuse komplekt (suusad, saapad, kepid) kuna vahepeal on lapsed suuremaks kasvanud ja eelmine komplekt on väikeseks jäänud," rääkis ta.

Maidla sõnul ostetakse varustust erinevatele tasemetele, lihtsamat sorti harrastaja murdmaavarustus on hinnalt soodsam samas kaalult kergemad suusad/kepid/saapad maksavad ka rohkem.

"Talveriiete müük on suhteliselt sarnane eelmise aastaga. Küll aga seoses murdmaasuusatamisega on huvi selleks sobiva riietuse vastu suurem, kui eelmise aasta talvekuudel," rääkis Maidla.

Kaupa jagub

"Kauba saadavusega saame hakkama, eelmisel talvel lund praktiliselt polnud ja suusavarustus jäi enamuses alles, samuti oleme kaupa ka juba juurde tellinud ning arvame, et peaksime enam-vähem nõudlusega hakkama saama," kinnitas Maidla. Ta lisas, et kauplustes jälgitakse täpselt, et kliendid saaksid oskustele ning kasvule sobivad suusad, mitte kõige odavamad suvalise pikkuse ning paindega varustuse.

Olle rääkis, et vaatamata allahindlusega müüdud kauba hulgale ja tänasele pigem tagasihoidlikule valikule, on kaupa lisandumas. "Suusakaupa on veel lisaks tulemas, et ka need, kes täna endale sobivat komplekti ei leia kauplusest saaksid teenindatud," rääkis Olle.

Sportlandi juht Are Altraja tõdes samuti, et eestimaalased on spordirahavas ja kui lumi maas, siis loomulikult ka suusarahvas. "Suusavarustust on Sportland.com e-poes, kui ka tavapoodides, samuti ka kesklaos piisavalt. Suudame kindlasti rahuldada ka kõige nõudlikuma kliendi vajadused," rääkis ta.