Raha, kogumine, säästmine, pension Foto: Argo Ingver

Pensionikeskuse värsked andmed näitavad, et pensioni teisest sambast on otsustanud tänaseks väljuda 51 792 inimest. Seejuures on väljujatest suurem osa naised. Keskmine vanus on 39 aastat.