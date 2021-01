KAART | Kurikuulus linnavalitsuse korraldus. Milliseid hüvesid ja leevendusi Porto Franco arendajad said?

Pikas dokumendis, mis antud päevakorra punkti puudutab, on peidus mitu huvitavat kohta. Neist üks puudutas seda, et Porto Francole anti linnakvartali hoone maa-alustele korrustele ligipääs osaliselt Kai tänava ja Poordi tänava kinnisasjadelt. Servituudi seadmine läks Porto Francole maksma 301 000 eurot.

Serivtuut tõi kaasa võimaluse ehitada maa-alune tunnel, et autod saaksid parklasse sisse sõita. Oluline on aga ka see, et lepinguga tõsteti lubatud parkimiskohtade arv 138-lt 242-le.