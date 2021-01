RB Rail AS nõukogu esimeheks nimetati Sandor Liive

„Rail Baltica on suurim Balti riikide ülene projekt, mida kunagi elluviidud. Sellel on tohutu roll transpordisektori rohelisemaks ja turvalisemaks muutmisel. Lisaks on Rail Baltica ehitamine ja käitamine Läänemere piirkonna jaoks täiendav kasvu edendav katalüsaator," ütles Liive. Ta lisas, et Rail Baltica edu sõltub suuresti inimestest, kes projekti ellu viivad. „See tähendab, et kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS peab muutuma andekate ja motiveeritud ekspertide jaoks atraktiivsemaks tööandjaks. Nõukogu esimehena sean prioriteediks, et RB Rail AS oleks ihaldusväärne tööandja," sõnas Liive.