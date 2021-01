Koroonaravim otse Tartust? Kavandatav ravimitehas ootab valitsuse vastust

Biomeditsiini professori Mart Ustavi ettevõte Icosagen on välja töötanud koroonaravimi, mille inimesteni viimiseks soovitakse luua Eestisse ravimitootmise ettevõtte. „Distributsiooniks meil veel ressurssi pole, aga me saaksime ravimiarendusega alustada, viia see reaalselt prekliinilisest faasist kliinilisse faasi ja näidata, et see ravim töötab inimese organismis. Seejärel müüa suurtele firmadele tulusalt edasi,” rääkis Ustav.

Kuid see poleks ainus ravim, mida tehases arendama hakataks. Eestis oleks Ustavi sõnul olemas võimsus uue põlvkonna tüüpiliste ravimite tootmiseks. „See on tõsiselt ja intensiivselt toimuv ravimiarendus ning selline tootmisvõimsus on lahutamatu osa ravimiarendusest.”

Tehase äriplaan on Ustavil valmis ja välja on arvutatud ka, kui palju see maksma läheks. 53,7 miljonit eurot. „Me oleme kulutanud suhteliselt palju ressurssi – nii intellektuaalset, finantsilist kui ka ajalist,” andis Ustav mõista, et nad on teinud täpselt selgeks, mida on ravimitehase Eestisse püstitamiseks tarvis teha. Suure investeeringu tagasi teenimiseks kuluks seitse-kaheksa aastat, pärast seda töötaks see 30–40% kasumlikkusega.

Plaani tutvustas Mart Ustav möödunudsügisesel kohtumisel ka peaminister Jüri Ratasele, rahandusminister Martin Helmele, sotsiaalminister Tanel Kiigele ja Isamaa esimehele Helir-Valdor Seedrile, kes hindasid tehase ehitamise ideed positiivselt, kuid sellega ka asi piirdus. „Tulemus on see, et me saime nendega rääkida,” märkis Ustav. „Kui keegi ütleks ei, oleks kõik väga selge, aga nad ei ütle midagi.”

Möödunud nädalal lagunenud valitsusliidult Icosagen tegevusplaani või järgmisi samme saanud ei olegi. „Ma arvan, et neil on endal segadus, kuidas toetusrahasid või laene jagada. Ega nad ise ka päris täpselt ei tea, kuidas majanduse taaskäivitamine välja näeb. Samas on praegu erakordne olukord – raha on nii laialt käes,” märkis teadlane.