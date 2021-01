Kes olid 2020. aasta silmapaistvamad tegijad, kui Bolt välja jätta?

Villig: märgiline on see, et toimus kaheksa exitit (väljumine, ettevõtte müük - toim.). See on üle mitme aasta tugev rekord. Peegeldeb hästi meie idufirmade elutsüklit. Meil on üle tuhande idufirma. Paljud veel praegu alustavad, neist umbes pooled suudavad raha kaasata, mõned ei suuda üldse - panevad kinni, jätkavad oma vahenditega või kliendilt saadud rahaga. Lõpuks ükssarviku staatusesse jõuavad üksikud. Suurem osa ennast tõestanud idufirmasid kas tegutsevad samade omanike käes edasi või ostetakse ära. Viimaseid hakkab meil aina rohkem tulema. Sajad ettevõtted on mõistlikus kasvufaasis. See peegeldab kogukonna arengut. Fortumo ja Plumbr tegid aasta alguses otsa lahti ning Pipedrive aasta lõpus oli üldse suurim Eesti taustaga ettevõtjate tehing peale Skype'i. Pink on meil pikk.

Millistesse idufirmadesse Villig ise möödunud aastal raha paigutas? Miks on tema postkast kirju täis? Kui suur võiks olla idufirmade osakaal Eesti majanduses?