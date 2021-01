Poolt miljonit eestlast ähvardab pensionitüng

Probleem seisneb selles, et valitsus kompenseerib saamata jäänud tootluse kõigi pensionifondide 2,5 aasta keskmise tootluse järgi. Keskmise palgaga inimese näitel väga lihtsustatult arvutades võiks tagastatav summa olla kõige edukama ehk 63% tootlust teinud pensionifondi puhul 504 eurot, kuid sammaste keskmine tootlus on 7% ja see tähendab, et koguja saab ainult 56 eurot.