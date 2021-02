Vaid pool sõidueksamitest sooritatakse, järjekordasid ajavad suureks eksamile mitteilmujad ja korduseksami sooritajad

Maanteameti teenindusbüroo 24.09.2019 Foto: Andres Putting

2020. aastal võeti vastu 36 652 sõidueksamit, mille sooritas 52% ehk 19 412 eksamineeritavat. Sõidueksamile ei ilmunud 745 isikut, mis tähendas, et need sõidueksami ajad jäid kasutamata. Ilmumata jätmised kokku arvestatuna tähendab, et üks eksamineerija oli 124 tööpäeva ilma tööta.