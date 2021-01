Vaata, kuidas toetatakse järgmisel eelarveperioodil Euroopa Liidu välistoetustest Eestit ja ettevõtluskeskkonda

Perioodil 2021-2027 saab Eesti toetust 3,072 miljardi euro ulatuses, millest 57 miljonit on piiriülesed programmid (Eesti-Soome, Eesti-Läti jne). Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava tegevuste maht on 3,014 miljardit eurot, millest 100 miljonit on tehniline abi programmide läbiviimiseks. Toetuse eesmärgiks on toetada piirkondade arengut, majanduskasvu, sotsiaalset sidusust jne.