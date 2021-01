Teist sellist mulli nagu bitcoin pole maailm veel näinud. Kui see ikka on mull

Eelmised spekulatiivsed varade hinnatõusud on olnud kahte liiki. Üheks varajaseks nähtuseks oli 17. sajandi tulbimaania, kus järsule tõusule järgnes kiire järk kukkumine ja hääbumine. Mõnede varadel nagu kulla puhul võtavad buumi-krahhi tsüklid aastaid aega.

Seevastu bitcoin on kümne aasta jooksul üle elanud kolm tipust 80 protsendist kukkumist. Läinud nädalal tõusis krüproraha hind kõrgemale 40 000 dollarist ja tegi tippmargi. Sellest ajast on bitcoin odavnenud enam kui 15 protsenti.

„Iga bitcoini krahhile on järgnenud taastumine," teatas Man Group lühianalüüsis. „Selline sage taastumine muudab bitcoini millekski eriliseks võrreldes varasemate suurte mullidega."

„Selle asemel, et igat tippu ja kukkumist eraldi käsitleda, peaks hindama, et volatiilsus on osa uue varaklassi hinna taastumisest. Tegemist pole mulliga, vaid juhuslike arengutega, mis võivad pikas perspektiivis muuta bitcoini stabiilsemaks," teatas riskifond.