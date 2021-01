Auto24 müüb nädalakirja Autoleht veebiportaalile Geenius

Lugejate jaoks uus väljaandja muutusi ei too - ajakiri jätkab samas formaadis ja lugusid kirjutavad varasemast tuttavad ajakirjanikud. Küll on tellijatel hea teada, et alates 1. märtsist 2021 on e-arve püsimakselepingu alusel tasudes makse saajaks AllePal OÜ asemel Geenius Meedia OÜ. Toiming viiakse pangas läbi automaatselt ja tellijad ei pea sellega seoses midagi tegema. Seejuures jääb ajakirja tellimishind samaks.