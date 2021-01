Aas: pensionireformi ümberpööramine tekitaks segadust

Peamiselt sooviks Aas jätkata majandusministrina, sest tema sõnul on palju tegevusi lõpetamata. "Ma suhtuks sellesse kindlasti positiivselt, sellepärast et lisaks sellele, et üht-teist on ära tehtud, on väga palju asju ka pooleli. Nii et ma oleks kindlasti huvitatud," ütles Aas.

Kui Keskerakond säilitaks majandusministri portfelli, võiks Reformierakonna kätte minna rahandusministri oma. Reformierakondlased on varasemalt väljendanud seisukohta, et senise valitsuse kriisimeetmed on olnud liigpillavad ja vaja oleks ka eelarve tasakaalu suunas liikuda. Taavi Aas leiab, et kuigi kärpida võiks, tuleks seda teha mõõdukalt.

"Kärpimine toob endaga kaasa ka teatud tagajärgi. Siin tuleb väga hoolikalt vaadata, mida ja kuidas kärpida. Kärpimisele vastukaaluks on tegelikult see, et riigid panustavad täiendavalt ja aitavad sellega majandusel kiiremini taastuda," rääkis Aas.

"Ma olen nõus sellega, et kui on selliseid kulutusi, mille kärpimine ei too endaga kaasa majanduse jahtumist, siis kindlasti see on mõistlik. Aga lauskärpimise tagajärg võib olla tegelikult see, et see taastumine võtab veel rohkem aega," lisas Aas.

