Suur müüt. Investeerimise professionaalid hurjutavad ja räägivad ära vaid neile sobivama poole loost

Ei maksa hakata tehinguid ajastama, et turgu üles kavaldada, sest seda on raske teha. Seda ongi raske teha.

Oma väite tõestamiseks tuuakse näide, et mis juhtub teie investeeringuga, kui te pole 20 suurima tõusuga päeva börsil.

Paul Claireaux tegi briti rahas võrdluse investeerides USA aktsiaturule. 25 aasta jooksul kuni 2018. aasta lõpuni investeeriti ja oldi kogu aeg S&P 500 aktsiaindeksis. Investeering kasvas 10 000 naela 53 000 naelaks. See teeb keskmiseks aastaseks tootluseks 6,9 protsenti.

Arusaamatuks jääb, miks investeerimisprofessionaalid arvavad, et investorid on võimelised just maha magama ainult suurima tõusuga börsipäevad.