Ülemiste Cityt arendav ettevõte saab juba uue juhi

"Juhivahetusega ei muutu ettevõtte strateegilised eesmärgid, kuid fookus uuendusmeelsusele ja teadmistepõhisusele kindlasti suureneb. Ursel on senistes rollides Ülemiste City Baltimaade suurimaks ärilinnakuks kasvamisel juba aastaid panustanud. Nüüd lisandub suurem vastutus, ent koos sellega võimalus lisada Ülemiste City kui tuleviku linna arengusse veel selgemalt innovatsiooni ja tarkust. Luues targale tööle unikaalset keskkonda, suudame mõjutada nii Eesti kui ka Baltimaade konkurentsivõimet," sõnas Mainor AS nõukogu esimees Guido Pärnits .

Naissoost tippjuht kinnisvarasektoris on haruldus, mis aga Velvet ei heiduta. „Vastutus saab olema senisest suurem ja kalender tihedam, aga olen loomu poolest töökas ja muutustele avatud inimene. Pööraseid ideid eelistan alati mugavustsoonile. Võtsin suure väljakutse vastu peamiselt kahel põhjusel: omaniku ambitsioonikas tulevikunägemus paelub mind ja ma tean senisele üsna pikale ühistöö kogemusele tuginedes, et suudame selle meeskonnaga korda saata suuri asju," heitis Ursel Velve pilgu eesootavasse.

Velve rõhutas, et alanud aastal soovitakse seniste prioriteetide kõrval koostöös emaettevõtte Mainoriga täistuuridel käivitada Test City kontseptsioon, mis on Tuleviku linna professuurile hädavajalik arendus.

"Huvi ja potentsiaal säärase lähenemise vastu on järjest suurem. Mitmed linnaku tehnoloogiaettevõtted soovivad tooteid meie keskkonnas katsetada. Kasu on mõlemapoolne - nii ettevõtetele kui siinsele 36 hektari suurusele linnaruumile," sõnas Velve. "Tulevikuvaates näen tekkival võimekusel märksa laiemat mõju, mida EAS või me ise saame suurte välisfirmade Eesti turule kaasamisel ära kasutada. Volkswageni globaalse arendusüksuse Ülemiste Citysse kolimine on sel suunal hea näide.