Algatus „Tööle kaasa!” loob hea võimaluse õpilastele tööelu tutvustamiseks

15. veebruaril toimub algatus „Tööle kaasa!” juba neljandat korda. Korraldajateks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos partneritega, kelleks on Eesti Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet ning Eesti Karjäärinõustajate Ühing.

Teadlikkus töömaailmas toimuvast

Algatuse idee seisneb selles, et 15. veebruaril 2021 avavad Eesti ettevõtted uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Lapsevanem on kõige lähem lüli lapsele töömaailma tutvustamisel. Kui seda veel teadlikult ja eesmärgistatult teha, on ka tulemus parem.

Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanemate ja tööandjatega koostööd, mis rikastab praktilisel moel karjääriõpet. Algatus „Tööle kaasa!” on suunatud 1.–9. klasside õpilastele, kuid soovi korral võib loomulikult kaasata ka noorema või vanema vanuseastme õpilasi. Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda ning panustada järelkasvu ja haridusse.

„Tööle kaasa!” päeval osaledes saab õpilane teadlikumaks töömaailmas toimuvast ning saab teada ja ise kogeda, milline näeb välja tema ema või isa igapäevatöö ehk milline on lapsevanema tööpäev, -keskkond ja töö sisu. Juhul kui mõnel lapsel ei ole võimalust enda vanemate tööga tutvuma minna, siis võib tutvuda näiteks mõne muu lähisugulase või ka klassikaaslase vanema tööga.

Mida pakub algatuses osalemine aga lapsevanemale? Kindlasti on algatus konkreetne ja praktiline võimalus teha koostööd kooliga ning avada selle kaudu lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi. Samuti saab algatuse kaudu aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid, ning vähem oluline pole seegi, et tegemist on põneva võimalusega koos lapsega aja veetmiseks.

Tööandjad on aktiivsed ja motiveeritud