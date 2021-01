Rahandusministeerium asub ühisrahastuse ja krüptovarade valdkonda reguleerima

„Tehnoloogiline innovatsioon on kaasa toonud uued ärimudeleid ja teenused, mis täna on suuresti reguleerimata. Siin on oluline leida sobiv tasakaal, et nõudeid ei piiraks liialt uute teenustega turule tulekut, aga samas oleks tarbijate ja investorite huvid kaitstud. Eelkõige on oluline, et investorid saaksid piisavat ja asjakohast infot, kui nad soovivad oma raha paigutada ühisrahastusse või krüptovaradesse," ütles rahandusminister Martin Helme.