Isikuandmed kui tavapäratu valuuta. Kas sa ikka soovid sel moel maksta?

Küsimus privaatsuse kui õiguse ja privaatsuse piiramise, seda siis kas isiku nõusolekul või temalt isegi küsimata, põhjendatusest tekib tihtipeale just digitaalsete teenuste kasutamisel. Digitaalsete teenuste puhul, nagu näiteks muusikapaladele, videotele, artiklitele või muule sisule digitaalsel kujul juurdepääsu saamise puhul on üha sagedamini märgata teadet, et tegu on tasuta teenusega ehk teenuse eest kasutaja raha maksma ei pea, kuid samas küsitakse isiku käest tema isikuandmeid või vähemalt nõusolekut, et teda võiks nn küpsiste abil jälgida. (Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te veebisaiti külastate. Iga kord, kui te veebisaite külastate, küsitakse teilt, kas te nõustute küpsistega või mitte. Selle eesmärk on võimaldada veebisaidil jätta teie eelistused (nt kasutajanimi, keel jne) teatud ajavahemikuks meelde. Nii ei pea te neid uuesti sisestama, kui te sama külastuse ajal eri lehekülgi sirvite. Küpsiseid kasutatakse ka statistika kogumiseks veebilehtedega seotud sirvimiskogemuse kohta.) Kas sellises olukorras saab öelda, et digitaalne sisu on tasuta ja kas see on andmekaitse põhimõtetega kooskõlas?