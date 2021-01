Eesti idufirma eAgronom käivitas koostööprojekti USA sidehiiuga

eAgronomi ja T-Mobile koostöös loodud lahendust kasutavad põllumajandustootjatel on igal hetkel ligipääs põllu niiskuse, pinnase- ja õhutemperatuuri andmetele. Mõõtmisi tehakse iga kümne minuti järel. Need andmed võimaldavad paremini kavandada külvi ja põllukultuuride hooldamist, optimeerida väetiste kasutamist ja kavandada saagikust. Lahendus on integreeritud eAgronomi platvormiga, kuhu andmed salvestatakse ja mis võimaldab neid järgnevalt analüüsida.

Projekti on kaasatud ka teine Eesti iduettevõte - SuperHands, kes on projekti riistvara-partner. SuperHandsi andurid on isemajandavad - nende paigaldamine ei nõua täiendava infrastruktuuri, näiteks kaablite, paigaldamist. Paigaldamine on lihtne ja intuitiivne ning seadme aktiveerimine käib nutitelefoniga. Andurid on läbi IoT võrgu (Asjade interneti võrk) ühendatud pilvega, kasutades usaldusväärset mobiilsidetehnoloogiat, mis on mõeldud kasutamiseks maapiirkondades ja kohtades, kus tavalise GSM-võrgu signaal võib olla nõrgem. Selles võrgus suhtlemine võimaldab sujuvat ja energiasäästlikku andmeedastust, mis on oluliselt madalama signaalisagedusega kui varasemad mobiilsidetehnoloogiad (2G/3G/4G/5G).