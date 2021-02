Eesti Loto vastab: kuidas mitte lotovõidust ilma jääda ja kui suur summa on aastate jooksul võitjat ootama jäänudki?

Eesti Loto arvloteriide võite on Eesti Loto turundus- ja müügidirektori Anneliy Luikmeli sõnul võimalik vormistada 90 päeva jooksul loosimisest arvates. "Juhul, kui suurema võidusumma, so vähemalt 650 euro suuruse võidu vormistamise tähtaeg hakkab lähenema, võtab Eesti Loto mängijaga ise ühendust," rääkis ta.

Supervõidu saajaks osutus Lääne-Eesti mees. Mees käis võitu vormistamas koos abikaasaga, naine oli ka ainus, kes sel hetkel võidust teadis. Võitu märkas mees, kui läks oma veebikontole uusi pileteid ostma ja kontrollis ka varasemaid pileteid, et ega nendega pole võitu tulnud.

„Esimene emotsioon oli, et kas see võit peab nüüd nii suur olema. Võinuks vabalt ka natuke väiksem summa olla“ ütles mees ise oma võitu kommenteerides. Kui mees oma kontolt võidu-uudise leidis, rääkis ta sellest kohe ka abikaasale, kes arvas, et mees teeb nalja.