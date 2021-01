Viisemann: pensionist saab igaühe enda vastutus

Nii on nüüdseks kasvanud üles terve põlvkond investoreid, kelle jaoks ongi normaalne ja oodatav, et keskpanga peamine mandaat on finantsvara hindade hoidmine tõusutrendis. Ettevõtete väärtus ei sõltu enam mitte kasumite kasvust, vaid kaasahaaravatest lugudest kauge tuleviku kohta, mil monopoliseeritakse kogu meie planeedi turg.

Ma ei ole enam ammu üllatunud selle üle, et inimesed tõlgendavad samu sündmusi ja nähtusi 180 kraadi erinevalt. Minu jaoks andis 2020. aasta õppetunni selle kohta, et reserve oli liiga vähe nii riigil, ettevõtetel kui ka üksikisikutel. Aga tõenäoliselt on hulga ka neid, kes said veendumust juurde, et reserve ei olegi vaja, kuna alati on võimalik veel laenu juurde võtta või viimases hädas tuleb keegi ikkagi appi.

Nüüdisaja maailmas on järjest raskem panna vastu kiusatusele elada tänases päevas, sest paari viimase aastakümne jooksul on toimunud tarbimismugavuses tohutu innovatsioon. Peaaegu kõike on võimalik osta kohe ja praegu paari klõpsuga ning rahastada seda ajalooliselt enneolematult madala intressikuluga.

Usun, et ise enda elu ja hakkamasaamise eest vastutuse võtmine on oluline väärtus. See tähendab pikaajaliste eesmärkide prioriseerimist lühiajaliste eesmärkide arvelt, st sageli hetkesoovidest loobumist, et hoida tulevikus rohkem valikuid avatuna.

Samas sai ühtlasi selgeks, et keeruliste olukordade lahendamiseks on vaja paljude osaliste (soovitatavalt kõigi) koordineeritud tegutsemist - nii reeglitest kinnipidamist kui ka üksteise aitamist, ning nii kodanike kui ka riikide tasemel.

Vara kasvatades ei tohi unustada kaitset

Olen alati käsitanud pensionivara kui reservi, mida kogutakse ajaks, mil palgatulu enam ei ole või on see tunduvalt kahanenud. Kõrge tootlus on oluline, kuid veel tähtsam on tagada, et reserv oleks olemas ka siis, kui see on vaja päriselt kasutusele võtta.

Olen paaris varasemas kuuülevaates kirjutanud Yale'i Ülikooli investeerimisfondi strateegiast, mis on ka minu meeskonnale üks eeskuju. Selle fondi pikaajaline juht David F. Swensen on öelnud, et kui kinnisvarasse investeerimise kuldreegel on „Asukoht, asukoht, asukoht", siis Yale'i investeerimisfondide pikaajalise edu saladus peitub põhimõttes „Kaitse, kaitse, kaitse" (ingl defense, defense, defense).

Investeerimise põhitõde on see, et kui korra kaotada 50%, siis tuleb teenida 100%, et saavutada kaotuse-eelne tase. Ka mina olen läbi aegade kirjutanud, et pikaajaline edu on võimalik saavutada ainult siis, kui õnnestub vältida suuri kaotusi.

Võin omast kogemusest kinnitada, et turge on väga raske ajastada, aga vara kaitsmiseks on ka muid võimalusi, kui hoida raha pangakontol või sukasääres. Olen oma meeskonnaga viimastel aastatel otsinud varasid (ettevõtteid, finantsvara ja kinnisvara), mis pakuvad vähemalt 6% pikaajalist tootlust võrreldes vara omandamise hinnaga.

See ei ole sugugi lihtne ülesanne - ei piisa lihtsalt odavalt ostmisest ja hiljem kallimalt müümisest. Seetõttu olemegi järjest rohkem vaadanud niinimetatud alternatiivsete investeeringute poole, paigutades raha börsil noteerimata ettevõtetesse ja omandades otse kinnisvara.

Selliste investeeringute puhul on meil täielik motivatsioon mõelda päris omanikuna, et mõista, kuidas soetatud vara väärtust kasvata. Kui börsilt aktsiaid ostes saab otsustada ainult selle üle, kas hoida või müüa, siis kinnisvara omanikuna on pensionifondidel nii võimalus kui ka tahe mõelda, kuidas soetatud vara veelgi väärtustada. Üks võimalus seda teha on kinnisvara renoveerida ja laiendada.

Pensionist saab igaühe enda vastutus