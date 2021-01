Porto Franco juht Rauno Teder jätkab vaikimist: ma ei anna intervjuusid ega vasta päringutele

Teisipäeva pärastlõunal otsis kaitsepolitsei läbi sihtasutus KredExi ruume. KredEx andis mullu väga soodsat riigilaenu Porto Franco arendusele, mille kaudu võitis arendus väidetavalt kuni 14 miljonit eurot. Lisaks selgus, et Rauno Tederi isa Hillar Teder leppis Keskerakonna toonase peasekretäri Mihhail Korbiga kokku, et Teder annetab aasta jooksul Keskerakonnale miljon eurot ning Porto Franco saab Tallinnalt sobiva hinnaga võimaluse juurdepääsuteede rajamiseks.

Rauno Teder pole seni ühtegi kommentaari ajakirjanikele toimuva kohtu jaganud ning ta ei plaani seda ka teha. "Olukord, kus me nüüd oleme, on meie jaoks uus ja ootamatu. Tegeleme praegu asjaolude selgitamisega. Tänan teid ette mõistmise eest, et ma keskendun hetkel Porto Franco tulevikuga seotud küsimuste lahendamisele ning intervjuusid ei anna ega päringutele ei vasta," edastas Teder lakoonilise teate toimetustele.