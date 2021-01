Tuntud ja tundmatud läbisegi. Vaata, kuhu on oma raha paigutanud Bolti üks ninameestest

Intervjuus Ärilehele ütles Villig, et 2020. aastal tegi ta kokku üheksa investeeringut, millest kolm hoiab ta veel saladuses, sest ettevõtted ise ei ole teadetega veel välja tulnud.

Mille järgi investor Martin Villig hindab projekte, meeskondi, idufirmasid, millesse raha panna?

Minu puhul on see ka veidi juhuslik. Ma ei saa liiga palju aega veel panustada. Sõltub ka, kui palju on töökoormust. Pakkumisi tuleb hästi palju. Olulised on meeskond ja valdkond ise ka. Keskkonna teema läheb muude asjade kõrval mulle väga korda. Tarkvara teemad ka. Ma ei lähe tavaliselt päris varajases faasis ettevõtte investoriks. Mingi kasv peaks olema näha - et nad hakkavad jõudma ärimudeli leidmise lähedale. Selliseid olen proovinud otsida. Mõned päris varajased on siiski ka. Enamasti peab asutaja või tiim olema selline, kellega rääkides on tunne - ükskõik kuhu suunas nad bussiga sõidavad, nad jõuavad kohale.