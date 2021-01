Kersti Kracht poleks suutnud nõuniku palgaga oma kinnisvara laenuintressegi tasuda

Kohus otsustas tõsiste süüdistustega silmitsi seisva Kersti Krachti neljapäeval kaheks kuuks vahi alla võtta. Väidetavasti on tõenäoline, et Kracht jätkab vabaduses kuritegusid, et oma majanduslikku olukorda parandada.

Foto: Andres Putting