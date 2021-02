Tallinna Ülemiste ja Tartu Lõunakeskuse Rimis saab osta lahtiseid šampoone-seepe oma nõusse

„Selleks, et suunata kliendid keskkonnasäästlikuma eluviisi juurde, saab ka kaupmees ise üht-teist ära teha,“ sõnas Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats. „Püüame Rimides toimetada nii, et kliendi esimene valik kauba pakendamisel langeks mõnele keskkonnasäästlikule variandile. Lahtist toitu saab oma nõudesse osta igast Rimist, puu- ja köögivilju on Rimis kasulikum pakendada kaasavõetud võrku või taaskasutatavasse kilekotti ning ostude kojuviimiseks pakume küsijaile tasuta pappkaste. Kuna kõiki neid võimalusi kasutatakse meelsasti, siis tahamegi järgmise sammuna katsetada, kui altid on inimesed tulema oma nõuga poodi, et osta lahtiselt müüdavat šampooni või dušigeeli,“ rääkis Katrin Bats.

„Oleme esimene jaekett Eestis ja üks vähestest Euroopas, kes pakub võimalust osta pesuvahendeid lahtiselt oma purki või pudelisse. Üle Euroopa on küll palju nii-öelda zero waste (jäätmevaba) poode, kuid võimsad jaeketid pole suures osas veel selliseid samme julgenud ette võtta. Samasugused vastutustundlikud väljapanekud on olemas juba ka 2 Läti ning 3 Leedu Rimis,“ lisas ta.

Katrin Bats märgib, et Eesti on küll võrreldes teiste Euroopa riikidega väike jäätmete tekitaja, kuid olemjäätmete hulk kasvab siiski aasta-aastalt – samuti on kehvad lood pakendijäätmete ringlusse võtmisega, mis jääb Euroopa keskmisele alla. „Kui Euroopa Liidus taaskasutatakse inimese kohta keskmiselt ligi 120kg pakendijäätmeid, siis meil on see number napilt alla 100kg. Igaüks võiks kodus tekkiva prügi üle vaadata sellise pilguga, kuidas ta saaks asjadele või pakenditele anda uue võimaluse. Mida teadlikumaks inimesed jäätmete taaskasutusvõimalustest ning keskkonna säästmisest saavad, seda enam hindavad nad tootjaid-kaupmehi, kel on samasugune mõttemaailm.“

Rimides lahtiselt ning jätkusuutliku pakendiga müüdavad pesuvahendid pärinevad peamiselt Eestiski hinnatud Läti tootjalt Stenders ning meie oma kohalikult Nurme Looduskosmeetikalt.