Liikluskindlustus: 4 olukorda, millal kindlustus võib tagasinõude esitada

Näiteks olukorras, kui parklas tekitatakse uksega teisele sõidukile mõlgid või kui kogemata liiklusmärgile otsa tagurdatakse. „Selliseid juhtumeid tuleb ette rohkem, kui võiks. Enamasti lahkutakse teadmatusest, sest autojuhid ei ole kursis, et ka need kahjud hüvitatakse liikluskindlustuslepingu alusel,“ nendib Kääramees.

Levib eksiarvamus, et liikluskindlustus ei kata roolijoodiku poolt tekitatud kahjusid.

„Oluline on teada, et kannatanu hüvitisest ilma ei jää, lihtsalt hiljem nõuab kindlustus selle täies ulatuses süüdlaselt tagasi,“ kinnitab Kääramees. Liikluskindlustuslepingu alusel hüvitatakse nii vara-, kui isikukahjud, viimasega on kaetud ka matusekulud, ülalpidamis- ja töövõimetushüvitis.