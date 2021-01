Ettevõtjad on rääkinud: nendest kahest inimesest emb-kumb võiks saada uueks ministriks

Ettevõtete esindusorganisatsioon on seisukohal, et tuleb taastada ettevõtlusministri ametikoht, mille vastutusalasse kuuluks loomulikult nii IT- kui ka kõik teised majandussektorid ja väliskaubanduse edendamise ülesanded. Praegune liiga kitsas ministri ametinimetus tekitab põhjendatud küsimust, kas meil peaksid olema eraldi ministrid nt tööstuse ja turismi valdkonna jaoks, mille osakaal majanduses on IT-sektori omast palju suurem.