Riigikogu erikomisjon sai ülevaate kriisimeetmete kasutamisest. Kui palju üldse on raha alles?

Praegu on tegevused ootel ja kabineti otsustega otsustati, et allesjäänud rahad peab kandma 2021 aastasse. Vabariigi valitsuse määrust pikendatud ega muudetud ei ole. Käesoleval aastal ei ole ka uusi taotlusi vastu võetud.

12 miljoni euro erakorralise toetuse sees on ka maasikakasvatajad. Nende osas on saadetud kooskõlastuse määrus. Eelmisel aastal oli probleemiks saagikoristusaegne kiire tööjõu vajadus, mida see aasta püütakse ennetada.

Ministeeriumi ettepanek: 2021. aastal kasutada jääki, kusjuures nad ootavad valitsuse otsustamist. See peab jõudma Vabariigi valitsuse istungile, et otsus vastu võtta.

Kõik KredExi meetmed on praegu pausile pandud, nende soov on sellega aga jätkata karmima aja lõpuni ehk vähemalt selle aasta keskpaigani.

KredEx on soovitanud ärimudelite toetusmeedet ümber disainida. Nende endi laenu jagamise üheks kriteeriumiks on käibekadu. Samuti nad tuletavad meelde, et ilma tagatiseta seda anda ei ole võimalik.

Ministeeriumi esindaja märkis, et erakorraliste otselaenude osas on tänaseks allkirjastatud 138 laenulepingut summas 38,6 miljonit eurot. Erakorraliste laenukäenduste osas on allkirjastatud 290 lepingut laenusummas 111,4 miljonit eurot.

Praegune eelarve on 9,97 miljonit eurot ja juba veebruari teises pooles saab hakata toetusi jagama. Küll aga mainiti olulise punktina, et seekord, kui taotlusi on vähem kui eelarve lubab, siis jääki enam alles ei jäeta, vaid toetus jagatakse proportsionaalselt ära.

Jäägina jäi alles 5,56 miljonit. See raha üritati suunata neile, kes jäid kahjude hüvitamise esimesest toetusest ilma. Ministeerium mainis, et palju oli ka ebakvaliteetseid taotlusi, millele tasuks taotlejatel tulevikus kindlasti tähelepanu pöörata.

Kevadel maksti toetus üle Eesti kõikidele ettevõtetele olenemata sellest, kas nende käive oli langenud või mitte, seekord makstakse aga neile, kes on piirangutest otseselt (mitte kaudselt) puudutada saanud ning vastavalt EMTAK koodidele. Küsimusele miks just otsustati otseste meetmete kasuks, põhjendas ministeeriumi esindaja, et kaudsete mõjude eristamine on väga keerukas. Seega näiteks ujulad ja pesumajad jäävad toetuseta.

Töötukassa maksab omalt poolt välja palga koos sotsiaalmaksu ja töötukindlustuse osaga.

Toetuste väljamaksmine hakkab veebruaris ning esimesel veebruaril saab juba esitada avaldusi.

Rahandusministeerium

Sõna võttis Raoul Lättemäe, kes on rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja.

Majanduse olukorrast rääkides mainis Lättemäe, et sügisel, pärast kevadest kriisi, olukord paranes. Ettevõtete kogukäive langes novembris aastases võrdluses 3.8%, kaupade eksport sügisel aga taastus, kuid teenused on ikka madalseisus.

Kuna koroonalevik on Eestis üle Euroopa keskmise ja koroonasurmasid on Euroopas palju, siis seetõttu Euroopa terviklik majandusolukord on viimase kahe kuu jooksul muu maailmaga võrreldes halvenenud.

Lättemäe jagas murelikku prognoosi: on oht, et praegune periood võib anda meile suurema majandusliku tagasilöögi, kui kevadine laine.

Kuna Eestis olid Euroopa Liidus ühed kõige nõrgemad piirangud, siis alates septembrist ei ole tööturu seis oluliselt muutunud, seni ei paista ka väga suurt koondamiste lainet, kuigi töötuid on siiski rohkem võrreldes aastataguse perioodiga. Teise laine perioodil oluliselt koondamisi juurde ei tulnud.

Kõige rohkem pihta saanud on majutus ja meelelahutus sektor. Restoranidel on natuke paremini läinud ning jaekaubanduses suurem osa jäi toimima nagu enne.

Helgema poole pealt ka: tööstus ning IT-sektor on toimetanud kriisi ajal edukalt.

Tehes ülevaadet riigi rahandusest ütles Lättemäe, et koos lisaeelarvega on Eesti 56 miljoni euroga plussis ning novembrikuu maksutulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 1,6 protsenti. Maksulaekumine on eelmise aastaga võrreldes kahanenud, kuid viimastel kuudel see siiski stabiliseerus. Ka maksuvõlg kahanes detsembris kokku 6,2 miljoni euro võrra.

Riigieelarve puudujääk oli 4.3% ehk parem, kui suvel prognoositi.