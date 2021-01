Stabiilne maksusüsteem toetab majandust rohkem, kui ootamatud maksutõusud

Eesti on seni maailmas paistnud silma konkurentsivõimelise maksusüsteemiga, kuid kasvav riigivõlg ning ühiskondlikud protsessid, mis tõstavad riigi kulutusi hüppeliselt on täna tagatiseta ning pikaajalisi plaane riigi tulude kasvatamiseks ei taheta arutada enne kui on hilja. Maksudebati ja eelarvepoliitika arutelude edasilükkamine viimase minutini loob aga juba praegu ebakindlust. Ettevõtjatele on oluline, et muudatused oleksid ettenähtavad ja need ei toimuks üleöö, sest kiired ning ootamatud muutused tekitavad alati ebastabiilsust ja turutõrkeid, mis mõjuvad kehvasti nii maksulaekumistele kui ka investeeringutele.

Täna peaks ettevõtjate hinnangul olema meie Valitsuse ja Riigikogu fookus seatud lisaks kriisile toimetulekule ka eelarvepoliitikale, sest mõjutab otseselt meid, meie ettevõtluskeskkonda, aga ka järgmiste Riigikogude poliitiliste ideaalide ellu rakendamist pikkadeks aastateks. Veelgi täpsemalt peaks olema küsimused seotud sellega, kuidas toetada rohkem haridust ja teadust, kuidas tagada maksukoormust tõstmata järjest kulukamaks muutuva tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkus ning kuidas olla tulevikus paremini valmis ootamatuteks kriisideks.

Katteallikate leidmine kasvavatele kuludele on igal juhul keeruline, kuid esmalt tuleb koguda kokku maksmata maksud ja tagada aus konkurents. Seejärel tuleb vaadata üle kulutused, vajadused ning alles siis asuda maksusüsteemi muutma. Kui selleks siis ikka veel põhjendatud vajadus on. On selge, et hetkel saaks avaliku sektori toimimist muuta efektiivsemaks, kuid puudu paistab jääma tahtmisest või oskustest – aga ka siin saavad tulla appi ettevõtjad, kes igapäevaselt püüdlevad suurema efektiivsuse poole.