Koroona-aasta lõi segi ka kiirtoiduturu esikolmiku

Konkurentsitihedas kiirtoitlustuse sektoris on palju tegijaid, kuid esikolmik on seni aastaid püsinud muutumatuna. Kõige suurema spontaanse tuntusega kiirtoidubrändideks on juba mitmendat aastat järjest Hesburger (84%) ja McDonalds (82%), uute turuletulijatena lisandusid siia KFC ja Burger King (32-34%). Möödunud aastal kolmandat kohta jaganud Subway langes viiendaks (18%).