Ajaloo kõige rumalam pitsaost? Ameeriklane ostis 10 000 bitcoini eest kaks pitsat

Vaevalt oskas kumbki neist ette näha, et kümme aastat hiljem on 10 000 bitcoini väärt rohkem kui 300 miljonit eurot, mille eest saaks osta rohkem kui 20 miljonit pitsat. Võrdluseks, näiteks terve Tartu linna aastaeelarve on veidi üle 200 miljoni euro.

Üllataval kombel on Hanyecz hiljem öelnud, et ei kahetse pitsaostu. Mehe sõnul vaatab ta endiselt pitsaostule kui 33-eurosele tehingule ning ei mõtle bitcoinide praegusest väärtusest.

Seevastu on ta enda sõnul õnnelik, et tema nimi kuulub bitcoini varasemasse ajaloosse ning loodab, et see aitab kaasa krüptoraha populariseerimisele.