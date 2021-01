Teise sambasse 20 aastat raha kogunud ja selle nüüd välja võttev mees: olen juba rohkem saanud kui mu sõbrad, kel teist sammast pole

Ta ise märgib, et õnneks see ebavõrdsus ühiskonnas nüüd kaob ja ta on sõpradega võrdses seisus isegi siis, kui teisest sambast saadava ca 19 500 eurot ära annetab. „Mida ma ka rahaga ei teeks – reisin, investeerin vms – olen ma juba rohkem saanud, kui mu sõbrad, sest neil pole teist sammast ega ka raha sedasi kõrvale pandud,” usub ta.