Eesti kaitsetööstus laiendab tegevust Austraaliasse ja Uus-Meremaale

„Milrem Robotics on oma tooteid juba kümnesse riiki edukalt müünud. Oleme esindusega laienenud Soome, Rootsi ja peatselt laieneme ka Hollandisse. Selle aasta eesmärgiks on veelgi jõulisemalt rahvusvahelist müügi- ja toetusvõrgustikku kasvatada,“ sõnas ettevõtte juhatuse esimees Kuldar Väärsi.

„Austraalia on lähiaastatel hankimas sadu robootikaplatvorme, mis on suurepäraseks võimaluseks meie jalastunud üksustele mõeldud mehitamata maismaasõiduki THeMIS vaates. XTEK on Austraalias ja lähiregioonis väga heas positsioonis meid toetama,“ lisas ta.