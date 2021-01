Rikkad investeerivad nii nagu aktsiaturg buumiks või oleks sellele väga lähedal

Mida peaks tegema investor, kel on aktsiaturule investeeritud miljon või enam dollarit ning kes usub, turg on buumimas või peagi sellesse faasi jõudmas, küsib CNBC. Morgan Stanley E-Trade Financial uuringu kohaselt on õige samm jätkata aktsiatesse investeerimist, pöörates seejuures tähelepanu just alahinnatud sektoritele.

Ainult 9% E-Trade´i poolt küsitletud miljonäridest investoritest arvab, et aktsiaturg pole buumile lähenemas. Ülejäänud jõukatest investoritest arvas, et turg on juba täielikku buumi jõudnud (16%), turg on buumi ilmingutega seisnudis (46%) või buumile üsna lähedal (29%).

Need investorid ei jookse aktsiaturult ära ega võta oma raha välja. Otse vastupidi, vaatamata buuimiohule väidavad nad, et nende riskitaluvus on 2021. aasta esimeses kvartalis märkimisväärselt suurenenud.

Covid-19 vaktsiinide aeglaselt alanud kasutuselevõtt ja USA uue presidendi Bideni 1,9 triljoni dollari suurune majandus- ja tervishoiuvaldkonda päästa püüdev pakett panevad investoreid tegema seda, mida turuloogika ütleb, et nad peaksidki tegema: vaatama tulevikku.

"Üleilmselt on hakanud levima arusaam, et majandus hakkab taastuma ja juba on näha märke, mis viitavad, et aktsiaturg on jõudmas kasvufaasi," ütles E-Trade Financiali kapitali haldamise üksuse investeerimisjuht Mike Loewengart.

Siin on mõned E-Trade Financiali uuringu põhijäreldused.

1. Miljonäridest investorid on tavainimestest riskialtimad

Kuigi praegu on jõukamate investorite seas kasvamas veendumus, et aktsiaturg on jõudnud buumifaasi või sellele väga lähedal, on 64% tavapärasest riskialtimad. See on 2020. aasta neljandast kvartalist 9% kõrgem tulemus. Ka on seda liiki investorite seas kasvanud nende seas, kes ise tunnistavad, et nende riskitaluvus on varasemast kõrgem. Kui 2020. aasta neljandas kvartalis tõdes seda 16% jõukatest investoritest, siis nüüd on nende osakaal kasvanud 24%-ni.

2. Oma aktsiaportfellides tehakse üha rohkem muudatusi