Metsakaitsjad pöödumises: hetkel puudub Eesti metsamajanduses tasakaal, raiemahte tuleb vähendada

Liiatigi suudavad need liigid lageraiealasid taasasustada alles siis, kui tühjaks raiutud aladest on saanud vana mets. Mõned liigid võivad küll teha sajameetriseid hüppeid, aga mitte kilomeetriseid, ja just seetõttu tuleb rohekoridorid mitte ainult säilitada, vaid nende võrgustik on vaja ka läbi mõelda.

Eestiökosüsteemide ja elurikkuse seis on kehv. Ornitoloogiaühingu andmetel on 30 aastaga kadunud veerand lindudest – me räägime rohkem kui kolmest miljonist isendist – ja see häving taandub võrdselt suuresti lageraietele ja üliintensiivsele põllumajandusele. Viimase poolesaja aasta jooksul on Eestis välja surnud sadakond taime-, seene- ja loomaliiki.