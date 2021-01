Juuste Akadeemiale on edu toonud juuksejuureuuringud ja maailmas vähetuntud oskusteave

„Sain abi ja lahendused enda juukse- ja peanahaprobleemile väljaspool Eestit, mind aitasid nii juukseuurijad kui ka funktsionaalse meditsiini arstid. Need kogemused andsid tookord selge teadmise, et soovin olla see, kes tulevikus juuksejuureuuringute valdkonda edasi arendab ning saadud teadmised ja kogemused ühendab, et seeläbi inimesi juukse- ja peanahaküsimustes aidata,“ räägib Mägar.

Juuste väljalangemine on alati seotud mitme teguri koosmõjuga. „Kui tervis on korras, aga juuksed hõrenevad ja peanahk on korrast ära, siis ei ole küsimus ainult vanuses, geenides või stressis, tuleb jõuda juuksejuure raku tasandini, et näha, mis juuksejuure kasvu tegelikult häirib ning väljalangemist põhjustab. Juuksejuuri analüüsides on võimalik välja selgitada juuksekasvu häirivaid tegureid, mida näiteks vereanalüüside või mikrokaameraga peanahka ja juukseid analüüsides kindlaks teha ei saa,“ selgitab Mägar.