Põhjamaade ja Baltikumi ettevõtted hoiatavad Euroopa Liidu taastefondi vahendite väärkasutuse eest

Võimas rahasüst peaks toetama ka piirkonna digitaalset ja kliimainnovatsiooni, kus juba rääkitakse, et Euroopa hakkab muust maailmast maha jääma. Kuid Euroopa põhjaosas on hakanud kasvama mure vastutuse puudumise pärast, kuigi toetuste maksmisele on seatud kindlad eeltingimused.

"Suurim väljakutse on ajaaspekt. Kui targalt investeerida, võib 750 miljardit olla täiesti õige summa," ütles Persson intervjuus. "Kui halvasti investeerida, on see täiesti hullumeelne summa," lisas ta. Perssoni sõnul on võimatu öelda, kas leevenduspaketi rahaline suurus, mis on kavandatud Euroopa majanduslikuks taastumiseks, on piisav, et piirkonda tekkinud olukorrast välja aidata.