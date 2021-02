Prisma alustas Lidli ootuses odavaima ostukorvi nimel hinnasõda

„Jaekaubanduses konkurents tiheneb,” kinnitab Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä. Tema sõnul kavatseb Prisma olla edaspidi Eestis hinnaliider. „Eesmärk on see, et kuulame tarbijat märksa hoolikamalt ja vastame neile väljakutsetele, mis tihenev konkurents endaga kaasa toob. Alati, kui turule tuleb uus konkurent, tuleb tarbijate vaatenurgast valikuid juurde ja konkurents muutub veelgi tihedamaks,” viitab ta Lidli Eesti turule saabumisele.