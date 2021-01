Navalnõi fondi uuring: Putinile kuulub 39 Monaco vürstiriigi suurune kinnistu, selle töötajatel on keelatud mobiiltelefonide kaasatoomine

Territooriumil asub jääpalee, kirik, ainuüksi teejoomiseks mõeldud hoone pindala on 2500 ruutmeetrit, sadam ja maa-alune tunnel, kust pääseb merele, kirjeldab Дождь. Lisaks asuvad nende lähedal veel viinamarjaistandused, suursugune palee ja austrite kasvandus. FBK avaldas ka palee korruseplaanid.

„See on ilma liialduseta kõige salajasem ja kaitstum objekt Venemaal. Tegu on terve kuningriigiga," kommenteeris uuringu raportit Venemaa opositsiooniliider Aleksei Navalnõi. Teisitimõtleja on kindel, et Venemaa president on vaimselt haige ning rikkus ja luksus on saanud tema kinnisideeks.