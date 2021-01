Soome ehitusliit tahab Eestiga piiri sulgemist, "kalevipoegadele" tekiks testimis- ja karantiinikohustus

Soome ehitusliidu juht Matti Harjuniemi rääkis Ylele, et ongi ebatõenäoline, et inimesed end laevadel vabatahtlikult testida laseks, sest positiivse tulemuse korral peavad nad jääma töölt kõrvale ja kaotavad sissetulekus. Kui ehitajad töötaks Soome firma alt ja saaks selle kaudu palka, hüvitataks neile haigusega töölt kõrvale jäämise aeg - Eesti ehitustöölised on aga tihti palgal nö välismaises firmas ja teiste seaduste järgi.

Soomes on nakatunute arv 62 inimest 100 000 elaniku kohta, Eestis on see hetkel 601 inimest 100 000 elaniku kohta. Sellised numbrid panevad soomlasi kahtlema, kas piiride lahtihoidmine on hea mõte. Harjuniemi sõnul peaks vähemalt paariks nädalaks piiri sulgema ehk et taastama olukorra, kus testimine ja negatiivne testitulemus on nõutav.

Testide nõudmise poolt on ka Soome ehitustööliste liit, sest oht kus viirus võib enim levida on just ehitustööliste kitsastes eluruumides. Tihti elatakse ehitusplatsi läheduses mitmekesi koos, mis on viiruse levikuks soodne.

15.-17. jaanuarini viis Soome terviseamet Tallinn-Helsingi suunal sõitvatel Tallinki laevadel Star ja Megastar läbi pilootprojekti, kus pakuti koroonatesti tegemise võimalust laevareisi ajal. Laevadel liikus selle ajaga 5700 reisijat, kellest vaid 10,6 protsenti kasutas testimise võimalust.

Soome valitsus arutab piiride sulgemise teemat reedel.