Omnivas alustati erikontrolliga, eelmiste juhtide töö võetakse pulkadeks lahti

Läinud aasta augustis teatas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem (EKRE), et andis Eesti Posti nõukogule suunise "viia läbi juhtimisotsuste alane erikontroll, et tuvastada, kuidas Eesti Posti juhtkonna otsused on mõjutanud ettevõtte toimepidevust viimase kahe aasta jooksul." Siemi sõnul on erikontrolli vaja, et mõista, kas ja millisel kujul on juhtimisotsused viinud ebaefektiivse tegevuseni ja vajadusel võtta ette abinõud, et tulevikus sarnaseid riske minimeerida.