Kui suur on Bideni varandus? Ametisse asub "USA vaeseim senaator"

USA uut presidenti Joe Bidenit nimetati aastakümneid vaeseimaks senaatoriks. Biden valiti senatisse vaid 29-aastaselt, mistõttu erinevalt paljudest kolleegidest ei ole Biden erasektoris miljoneid kokku kühveldanud. Kuna vaeseima senaatori “tiitel” viis tema jutule ka mitmeid korrumpeerunud ärimehi, kes lootsid Bideni kampaaniate rahastamise vastutasuks poliitilisi teeneid, siis on Biden tuntud ühe aktiivseima poliitrahastusreformi eestkõnelejana.

Enne asepresidendi ametiaaega hinnati Bideni varade väärtuseks alla poole miljoni dollari. Peale ametiaja lõppu peetud kõnede ning esinemistega on ta seda siiski märkimisväärselt suurendanud.

Kuna Biden on erinevalt ametist lahkuvast Donald Trumpist regulaarselt oma maksudeklaratsioone avaldanud, siis on tema praegust rikkust ka märkimisväärselt lihtsam hinnata. Forbesi sõnul on täna õhtul ametisse vannutataval presidendil erinevaid varasid kokku umbkaudu üheksa miljonit dollarit. Lisaks on ta viimaste aastate jooksul heategevuseks annetanud pea kaks miljonit dollarit.

Muuhulgas maksis Biden näiteks 2017. aastal 3,7 miljonit dollarit tulumaksu. Võrdluseks, Donald Trump maksis samal aastal riigile makse vaid 750 dollarit.

Aga Kamala?



Erinevalt enda ülemusest on vastne asepresident Kamala Harris ning tema perekond võrdlemisi rikkad juba enne asepresidendi ametisse astumist.



Harrisel on selja taga edukas karjäär California osariigi peaprokurörina ning tema abikaasa Doug Emhoff on tuntud advokaat. Alates 2014. aastast ollakse kahe peale teeninud pea 12 miljonit dollarit. Kuna abikaasad esitavad maksudeklaratsioone ühiselt, siis on keeruline hinnata kui suur on teenistuses Kamala Harrise osa, kuid eeldatavalt on see umbes neljandik.

Seevastu on Harris ja Emhoff heategevuseks annetanud Bidenist märkimisväärselt vähem, viimase viie aasta jooksul vaid veidi üle 200 000 dollari.

Donald Trumpi asepresidendi Mike Pence’i aastasissetulekuks enne 2016. aastat hinnati umbkaudu 150 000 dollarit.