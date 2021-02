Neste konkurentidele: sellist hirmu etanooliga bensiini ees, nagu on Eestis, mujal riikides ei ole

„Sellist hirmu etanooliga bensiini ees, nagu on Eestis, mujal riikides ei ole. Eestis ei ole senimaani autod tee ääres seisnud, sest need on sõitnud etanooli sisaldava bensiiniga, ei näe me seda probleemi ka mujal maailmas,“ sõnas Neste Eesti juht.

„Ärilises mõttes me saame muidugi aru, mis on konkurentide fossiilse kütuse müügiotsuse tagamaad, kuid vastutustundliku ja keskkonda väärtustava ettevõttena ei pea Neste õigeks, et äriliselt lühiperspektiivsed ambitsioonid seatakse keskkonnahoiust kõrgemale,“ ütles Antamo. Soomes ja Põhjamaades on etanooliga kütuseid kasutatud aastaid ilma igasuguste probleemideta, sama räägivad kogemused Lätist ja mujalt Euroopast.

Erinevalt paljudest teistest riikidest on Eestis endiselt võimalik müüa puhtaid fossiilkütuseid Eesti paindlike seaduste tõttu, mis lubavad biolisandinõude täita statistikaga.

„Ka Nestel on kõik võimalused astuda sama samm, kuid Neste ei pea seda õigeks. Nii käitudes liiguksime keskkonnateemadel maailmaga vastuvoolu ja see on väga lühike perspektiiv,“ jätkas Antamo.

Antamo lisas, et selmet minna tagasi fossiilkütuste propageerimise juurde, peavad nii kütusemüüjad kui ka riik tarbijat keskkonnateemadel harima ja alternatiivi kasutama suunama. Mida aeg edasi ja küpsemaks saab ühiskond, seda enam hindab tarbija tema hinnangul keskkonda väärtustavaid ettevõtteid.